15.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Yingqun Sun — Анри Нагата . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:54 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(4:6, 6:4, 6:3)
2 : 1
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yingqun Sun - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Yingqun Sun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Анри Нагата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Анри Нагата - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Анри Нагата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Анри Нагата - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Yingqun Sun - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Анри Нагата - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Yingqun Sun - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Анри Нагата - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Анри Нагата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Анри Нагата - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Yingqun Sun - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Анри Нагата - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Анри Нагата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Yingqun Sun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Yingqun Sun - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Yingqun Sun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Yingqun Sun - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Yingqun Sun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Yingqun Sun - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Yingqun Sun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Анри Нагата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Yingqun Sun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 25 - Анри Нагата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Анри Нагата - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Yingqun Sun - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Yingqun Sun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 29 - Yingqun Sun - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
9
5
Выигрыш первой подачи
57%
48%
Реализация брейк - пойнтов
58%
40%
