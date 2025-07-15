15.07.2025
Смотреть онлайн Ченгий Юань - Jiayou Li 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Ченгий Юань — Jiayou Li . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:32 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(7:5, 3:6, 5:1)
(7:5, 3:6, 5:1)
2 : 1
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jiayou Li - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Ченгий Юань - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Ченгий Юань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Ченгий Юань - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Jiayou Li - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Ченгий Юань - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Jiayou Li - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Ченгий Юань - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Jiayou Li - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Jiayou Li - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Ченгий Юань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Ченгий Юань - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Ченгий Юань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Jiayou Li - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Ченгий Юань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Jiayou Li - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Jiayou Li - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Ченгий Юань - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Jiayou Li - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Jiayou Li - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Jiayou Li - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Ченгий Юань - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Ченгий Юань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Ченгий Юань - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Jiayou Li - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Ченгий Юань - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Ченгий Юань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 28 - Ченгий Юань - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
10
3
Выигрыш первой подачи
69%
54%
Реализация брейк - пойнтов
86%
80%
Комментарии к матчу