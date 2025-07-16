16.07.2025
Смотреть онлайн JiaYi Wang - Джангксу Хан 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: JiaYi Wang — Джангксу Хан . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(6:4, 6:1)
2 : 0
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - JiaYi Wang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - JiaYi Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Джангксу Хан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - JiaYi Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Джангксу Хан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Джангксу Хан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - JiaYi Wang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Джангксу Хан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - JiaYi Wang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - JiaYi Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Джангксу Хан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - JiaYi Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - JiaYi Wang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - JiaYi Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - JiaYi Wang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - JiaYi Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - JiaYi Wang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
7
Выигрыш первой подачи
66%
55%
Реализация брейк - пойнтов
50%
60%
