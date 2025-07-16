16.07.2025
Смотреть онлайн Куанхуй Тан - Zi Ying Ruan 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Куанхуй Тан — Zi Ying Ruan . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(4:6, 0:3)
0 : 2
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Zi Ying Ruan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Куанхуй Тан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Zi Ying Ruan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Куанхуй Тан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Куанхуй Тан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Zi Ying Ruan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Zi Ying Ruan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Куанхуй Тан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Zi Ying Ruan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Zi Ying Ruan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Zi Ying Ruan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Zi Ying Ruan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Zi Ying Ruan - взял свою подачу со счетом 15-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
58%
71%
Реализация брейк - пойнтов
33%
43%
