15.07.2025
Смотреть онлайн Эми Чжу - Зиксуань Зенг 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Эми Чжу — Зиксуань Зенг . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(6:2, 6:0)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эми Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Зиксуань Зенг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Эми Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Эми Чжу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Эми Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Зиксуань Зенг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Эми Чжу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Эми Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Эми Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Эми Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
71%
42%
Реализация брейк - пойнтов
55%
50%
Комментарии к матчу