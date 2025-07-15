Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
15.07.2025

Смотреть онлайн Он Ю Чой - Хонока Кобаяши 15.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Он Ю ЧойХонока Кобаяши . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:29 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Luan
Он Ю Чой
Завершен
(6:1, 6:3)
2 : 0
15 июля 2025
Хонока Кобаяши
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Onyu Choi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Onyu Choi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Onyu Choi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Onyu Choi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Хонока Кобаяши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Onyu Choi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Onyu Choi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Onyu Choi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Onyu Choi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Хонока Кобаяши - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Onyu Choi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Хонока Кобаяши - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Onyu Choi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Onyu Choi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Хонока Кобаяши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Onyu Choi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

История последних встреч

Он Ю Чой
Он Ю Чой
Хонока Кобаяши
Он Ю Чой
1 победа
0 побед
100%
0%
24.07.2025
Он Ю Чой
Он Ю Чой
2:0
Хонока Кобаяши
Хонока Кобаяши
Обзор

Статистика матча

Эйсы
1
0
Двойные ошибки
6
5
Выигрыш первой подачи
65%
45%
Реализация брейк - пойнтов
56%
40%
Комментарии к матчу
