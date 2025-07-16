Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
16.07.2025

Смотреть онлайн Еунхье Ли - Дарья Зелинская 16.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Еунхье ЛиДарья Зелинская . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Luan
Еунхье Ли
Завершен
(4:6, 4:6)
0 : 2
16 июля 2025
Дарья Зелинская
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дарья Зелинская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Еунхье Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Еунхье Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Еунхье Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Еунхье Ли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Дарья Зелинская - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Дарья Зелинская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Дарья Зелинская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Дарья Зелинская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Дарья Зелинская - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Еунхье Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Дарья Зелинская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Еунхье Ли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Дарья Зелинская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Дарья Зелинская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Дарья Зелинская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Дарья Зелинская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Еунхье Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Еунхье Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Дарья Зелинская - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
1
2
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
48%
61%
Реализация брейк - пойнтов
75%
45%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Северсталь Северсталь
Сибирь Сибирь
13 Января
19:00
Авангард Авангард
Салават Юлаев Салават Юлаев
13 Января
16:30
AK Барс AK Барс
Нефтехимик Нефтехимик
13 Января
19:30
Ньюкасл Ньюкасл
Манчестер Сити Манчестер Сити
13 Января
23:00
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
Челны Челны
13 Января
19:00
Рома Рома
Торино Торино
13 Января
23:00
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
Кристалл Кристалл
13 Января
15:00
ВФБ Штутгарт ВФБ Штутгарт
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
13 Января
20:30
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Вердер Бремен Вердер Бремен
13 Января
22:30
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Осасуна Осасуна
13 Января
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA