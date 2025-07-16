16.07.2025
Смотреть онлайн Еунхье Ли - Дарья Зелинская 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Еунхье Ли — Дарья Зелинская . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(4:6, 4:6)
0 : 2
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дарья Зелинская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Еунхье Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Еунхье Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Еунхье Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Еунхье Ли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Дарья Зелинская - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Дарья Зелинская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Дарья Зелинская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Дарья Зелинская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Дарья Зелинская - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Еунхье Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Дарья Зелинская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Еунхье Ли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Дарья Зелинская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Дарья Зелинская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Дарья Зелинская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Дарья Зелинская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Еунхье Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Еунхье Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Дарья Зелинская - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
48%
61%
Реализация брейк - пойнтов
75%
45%
Комментарии к матчу