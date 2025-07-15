15.07.2025
Смотреть онлайн Мисаки Мацуда - Yeon Woo Ку 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Monastir: Мисаки Мацуда — Yeon Woo Ку . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Monastir
Завершен
(3:6, 4:6)
0 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Мисаки Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Мисаки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Мисаки Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Мисаки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Мисаки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Мисаки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Мисаки Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу со счетом 15-40
История последних встреч
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
39%
67%
Реализация брейк - пойнтов
80%
67%
Комментарии к матчу