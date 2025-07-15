15.07.2025
Смотреть онлайн Ноэми Басилетти - Эмма Риззетто 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Турин: Ноэми Басилетти — Эмма Риззетто . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Турин
Завершен
(6:0, 6:1)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ноэми Басилетти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Ноэми Басилетти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Ноэми Басилетти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Ноэми Басилетти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Ноэми Басилетти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Ноэми Басилетти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Ноэми Басилетти - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Ноэми Басилетти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Ноэми Басилетти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Ноэми Басилетти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Ноэми Басилетти - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Эмма Риззетто - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Ноэми Басилетти - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
73%
44%
Реализация брейк - пойнтов
56%
0%
Комментарии к матчу