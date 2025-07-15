15.07.2025
Смотреть онлайн Милана Масленкова - Анастасия Ямачкин 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Dusseldorf Women: Милана Масленкова — Анастасия Ямачкин . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 16:20 по московскому времени и пройдет на корте TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 06.
МСК, Корт: TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 06
UTR Pro Dusseldorf Women
Завершен
(3:6, 5:7)
0 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Анастасия Ямачкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Анастасия Ямачкин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Милана Масленкова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Анастасия Ямачкин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Милана Масленкова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Анастасия Ямачкин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Анастасия Ямачкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Милана Масленкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Анастасия Ямачкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Анастасия Ямачкин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Милана Масленкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Анастасия Ямачкин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Милана Масленкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Анастасия Ямачкин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Милана Масленкова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Милана Масленкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Милана Масленкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Анастасия Ямачкин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Анастасия Ямачкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Анастасия Ямачкин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Анастасия Ямачкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
9
Выигрыш первой подачи
60%
78%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
Комментарии к матчу