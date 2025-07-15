15.07.2025
Смотреть онлайн Стефанос Шинас - Аарон Джеймс Уильямс 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Dusseldorf: Стефанос Шинас — Аарон Джеймс Уильямс . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 11:50 по московскому времени и пройдет на корте TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 04.
МСК, Корт: TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 04
UTR Pro Dusseldorf
Завершен
(3:6, 4:6)
(3:6, 4:6)
0 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Аарон Джеймс Уильямс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Стефанос Шинас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Аарон Джеймс Уильямс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Аарон Джеймс Уильямс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Аарон Джеймс Уильямс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Аарон Джеймс Уильямс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Стефанос Шинас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Стефанос Шинас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Аарон Джеймс Уильямс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Стефанос Шинас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Аарон Джеймс Уильямс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Аарон Джеймс Уильямс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Аарон Джеймс Уильямс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Аарон Джеймс Уильямс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Стефанос Шинас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Стефанос Шинас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Аарон Джеймс Уильямс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Стефанос Шинас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Аарон Джеймс Уильямс - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
6
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
55%
66%
Реализация брейк - пойнтов
67%
40%
Комментарии к матчу