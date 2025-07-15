15.07.2025
Смотреть онлайн Korhonen/Nagornaia - Koike/Nishimura 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom WD: Korhonen/Nagornaia — Koike/Nishimura . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 08:59 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Nakhon Pathom WD
Завершен
(3:6, 2:5)
(3:6, 2:5)
0 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Koike/Nishimura - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Korhonen/Nagornaia - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Koike/Nishimura - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Koike/Nishimura - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Koike/Nishimura - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Korhonen/Nagornaia - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Koike/Nishimura - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Korhonen/Nagornaia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Koike/Nishimura - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Korhonen/Nagornaia - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Koike/Nishimura - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Korhonen/Nagornaia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Koike/Nishimura - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Koike/Nishimura - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Koike/Nishimura - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Koike/Nishimura - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Koike/Nishimura - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
53%
75%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
Комментарии к матчу