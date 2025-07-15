15.07.2025
Смотреть онлайн Дабин Ким/Цюйю Йе - Кавагиши/Хосоки 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom WD: Дабин Ким/Цюйю Йе — Кавагиши/Хосоки . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 11:10 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Nakhon Pathom WD
Завершен
(7:5, 6:2)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кавагиши/Хосоки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Дабин Ким/Цюйю Йе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Кавагиши/Хосоки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Дабин Ким/Цюйю Йе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Кавагиши/Хосоки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Дабин Ким/Цюйю Йе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Дабин Ким/Цюйю Йе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Кавагиши/Хосоки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Кавагиши/Хосоки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Дабин Ким/Цюйю Йе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Дабин Ким/Цюйю Йе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Дабин Ким/Цюйю Йе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Дабин Ким/Цюйю Йе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Дабин Ким/Цюйю Йе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Дабин Ким/Цюйю Йе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Кавагиши/Хосоки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Кавагиши/Хосоки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Дабин Ким/Цюйю Йе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Дабин Ким/Цюйю Йе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Дабин Ким/Цюйю Йе - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
74%
55%
Реализация брейк - пойнтов
83%
50%
Комментарии к матчу