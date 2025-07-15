Смотреть онлайн Дабин Ким/Цюйю Йе - Кавагиши/Хосоки 15.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom WD: Дабин Ким/Цюйю Йе — Кавагиши/Хосоки . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 11:10 по московскому времени .