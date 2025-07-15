15.07.2025
Смотреть онлайн Sureshkumar/Vardhan - Boosarawongse/V Herzeele 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom MD: Sureshkumar/Vardhan — Boosarawongse/V Herzeele . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 10:17 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom MD
Завершен
(4:6, 6:3, 0:1)
1 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Sureshkumar/Vardhan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Boosarawongse/V Herzeele - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Boosarawongse/V Herzeele - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Sureshkumar/Vardhan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Boosarawongse/V Herzeele - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Boosarawongse/V Herzeele - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Sureshkumar/Vardhan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Boosarawongse/V Herzeele - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Sureshkumar/Vardhan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Boosarawongse/V Herzeele - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Sureshkumar/Vardhan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Boosarawongse/V Herzeele - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Sureshkumar/Vardhan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Sureshkumar/Vardhan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Sureshkumar/Vardhan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Boosarawongse/V Herzeele - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Sureshkumar/Vardhan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Boosarawongse/V Herzeele - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Sureshkumar/Vardhan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
73%
76%
Реализация брейк - пойнтов
22%
50%
