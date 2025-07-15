15.07.2025
Смотреть онлайн Park/Trongcharoenchaikul - Rawat S / Shanmugam A S 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom MD: Park/Trongcharoenchaikul — Rawat S / Shanmugam A S . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 10:39 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom MD
Завершен
(6:4, 6:0)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Rawat S / Shanmugam A S - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Park/Trongcharoenchaikul - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Park/Trongcharoenchaikul - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Park/Trongcharoenchaikul - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Rawat S / Shanmugam A S - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Park/Trongcharoenchaikul - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Rawat S / Shanmugam A S - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Park/Trongcharoenchaikul - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Rawat S / Shanmugam A S - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Park/Trongcharoenchaikul - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Park/Trongcharoenchaikul - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Park/Trongcharoenchaikul - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Park/Trongcharoenchaikul - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Park/Trongcharoenchaikul - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Park/Trongcharoenchaikul - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Park/Trongcharoenchaikul - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
79%
56%
Реализация брейк - пойнтов
100%
0%
Комментарии к матчу