Текстовая трансляция

Гейм 1 - Rawat S / Shanmugam A S - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Park/Trongcharoenchaikul - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Park/Trongcharoenchaikul - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 4 - Park/Trongcharoenchaikul - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Rawat S / Shanmugam A S - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Park/Trongcharoenchaikul - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Rawat S / Shanmugam A S - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Park/Trongcharoenchaikul - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 9 - Rawat S / Shanmugam A S - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Park/Trongcharoenchaikul - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Park/Trongcharoenchaikul - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 12 - Park/Trongcharoenchaikul - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 13 - Park/Trongcharoenchaikul - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 14 - Park/Trongcharoenchaikul - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 15 - Park/Trongcharoenchaikul - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40