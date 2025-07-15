15.07.2025
Смотреть онлайн Khantiweerawat/Nithithananont - Нойкор/Чайярин 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom MD: Khantiweerawat/Nithithananont — Нойкор/Чайярин . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 09:26 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom MD
Завершен
(6:7, 3:6)
0 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Khantiweerawat/Nithithananont - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Нойкор/Чайярин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Khantiweerawat/Nithithananont - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Нойкор/Чайярин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Khantiweerawat/Nithithananont - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Нойкор/Чайярин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Khantiweerawat/Nithithananont - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Нойкор/Чайярин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Khantiweerawat/Nithithananont - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Нойкор/Чайярин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Khantiweerawat/Nithithananont - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Нойкор/Чайярин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Нойкор/Чайярин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Khantiweerawat/Nithithananont - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Khantiweerawat/Nithithananont - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Khantiweerawat/Nithithananont - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Нойкор/Чайярин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Нойкор/Чайярин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Нойкор/Чайярин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Нойкор/Чайярин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Нойкор/Чайярин - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
4
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
72%
71%
Реализация брейк - пойнтов
17%
67%
