15.07.2025
Смотреть онлайн Никита Волонски - Скотт Джонс 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Brisbane: Никита Волонски — Скотт Джонс . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на корте Churchie Grammar - Court 2.
МСК, Корт: Churchie Grammar - Court 2
UTR Pro Brisbane
Завершен
(6:2, 6:2)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Никита Волонски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Никита Волонски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Никита Волонски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Никита Волонски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
5
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
79%
58%
Реализация брейк - пойнтов
31%
0%
Комментарии к матчу