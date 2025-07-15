15.07.2025
Смотреть онлайн Маркус Уолтерс - Никола Керемедчиев 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Krakow: Маркус Уолтерс — Никола Керемедчиев . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте TCC SPORT RESORT - Court 1.
МСК, Корт: TCC SPORT RESORT - Court 1
UTR Pro Krakow
Завершен
(6:4, 7:6)
(6:4, 7:6)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Маркус Уолтерс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Маркус Уолтерс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Маркус Уолтерс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Маркус Уолтерс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Маркус Уолтерс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Маркус Уолтерс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Маркус Уолтерс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Маркус Уолтерс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Маркус Уолтерс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Маркус Уолтерс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Маркус Уолтерс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Маркус Уолтерс - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
5
6
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
83%
66%
Реализация брейк - пойнтов
17%
0%
Комментарии к матчу