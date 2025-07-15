15.07.2025
Смотреть онлайн Катажина Височанская - Сара Гвозденович 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Krakow Women: Катажина Височанская — Сара Гвозденович . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте TCC SPORT RESORT - Court 3.
МСК, Корт: TCC SPORT RESORT - Court 3
UTR Pro Krakow Women
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Катажина Височанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Сара Гвозденович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Катажина Височанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Сара Гвозденович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Катажина Височанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Катажина Височанская - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Сара Гвозденович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Катажина Височанская - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Катажина Височанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Сара Гвозденович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Сара Гвозденович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Катажина Височанская - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Катажина Височанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Катажина Височанская - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Сара Гвозденович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Катажина Височанская - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Сара Гвозденович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Катажина Височанская - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Катажина Височанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
65%
51%
Реализация брейк - пойнтов
75%
38%
Комментарии к матчу