15.07.2025
Смотреть онлайн Даниела Чобану - Paula Schaefer 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Dusseldorf Women: Даниела Чобану — Paula Schaefer . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 02.
МСК, Корт: TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 02
UTR Pro Dusseldorf Women
Завершен
(6:7, 6:3, 2:6)
(6:7, 6:3, 2:6)
1 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Даниела Чобану - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Даниела Чобану - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Paula Schaefer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Даниела Чобану - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Paula Schaefer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Paula Schaefer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Paula Schaefer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Paula Schaefer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Даниела Чобану - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Даниела Чобану - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Paula Schaefer - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Даниела Чобану - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Даниела Чобану - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Даниела Чобану - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Paula Schaefer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Даниела Чобану - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Даниела Чобану - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Paula Schaefer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Даниела Чобану - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Paula Schaefer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Даниела Чобану - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Paula Schaefer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Paula Schaefer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Даниела Чобану - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 26 - Даниела Чобану - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Paula Schaefer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Paula Schaefer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 29 - Paula Schaefer - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Paula Schaefer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
0
Выигрыш первой подачи
60%
49%
Реализация брейк - пойнтов
56%
40%
Комментарии к матчу