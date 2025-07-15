15.07.2025
Смотреть онлайн David Petrovic - Semen Aginskiy 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Dusseldorf: David Petrovic — Semen Aginskiy . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 15:55 по московскому времени и пройдет на корте TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 01.
МСК, Корт: TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 01
UTR Pro Dusseldorf
Завершен
(5:7, 6:0, 4:6)
1 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Semen Aginskiy - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Semen Aginskiy - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - David Petrovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Semen Aginskiy - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Semen Aginskiy - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - David Petrovic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - David Petrovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Semen Aginskiy - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - David Petrovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - David Petrovic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Semen Aginskiy - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Semen Aginskiy - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - David Petrovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - David Petrovic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - David Petrovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - David Petrovic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - David Petrovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - David Petrovic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Semen Aginskiy - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - David Petrovic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - David Petrovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - David Petrovic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Semen Aginskiy - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Semen Aginskiy - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Semen Aginskiy - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Semen Aginskiy - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - David Petrovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 28 - Semen Aginskiy - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
9
6
Выигрыш первой подачи
64%
57%
Реализация брейк - пойнтов
50%
37%
