15.07.2025
Смотреть онлайн Daniel Bien - Кристоф Минарик 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Dusseldorf: Daniel Bien — Кристоф Минарик . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 04.
МСК, Корт: TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 04
UTR Pro Dusseldorf
Завершен
(3:6, 2:6)
0 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Daniel Bien - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Кристоф Минарик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Кристоф Минарик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Кристоф Минарик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Кристоф Минарик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Daniel Bien - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Daniel Bien - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Кристоф Минарик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Кристоф Минарик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Кристоф Минарик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Daniel Bien - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Кристоф Минарик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Daniel Bien - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Кристоф Минарик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Кристоф Минарик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Кристоф Минарик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Кристоф Минарик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
45%
77%
Реализация брейк - пойнтов
50%
62%
Комментарии к матчу