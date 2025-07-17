17.07.2025
Смотреть онлайн Хлоя Шварц - Nithesa Selvaraj 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Brisbane Women: Хлоя Шварц — Nithesa Selvaraj . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 03:05 по московскому времени и пройдет на корте Churchie Grammar - Court 3.
МСК, Корт: Churchie Grammar - Court 3
UTR Pro Brisbane Women
Завершен
(5:7, 6:2, 2:6)
1 : 2
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Nithesa Selvaraj - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Хлоя Шварц - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Nithesa Selvaraj - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Хлоя Шварц - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Nithesa Selvaraj - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Хлоя Шварц - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Хлоя Шварц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Nithesa Selvaraj - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Хлоя Шварц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Nithesa Selvaraj - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Nithesa Selvaraj - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Nithesa Selvaraj - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Хлоя Шварц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Nithesa Selvaraj - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Хлоя Шварц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Nithesa Selvaraj - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Хлоя Шварц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Хлоя Шварц - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Хлоя Шварц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Хлоя Шварц - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Nithesa Selvaraj - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Nithesa Selvaraj - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 23 - Nithesa Selvaraj - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Хлоя Шварц - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Хлоя Шварц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Nithesa Selvaraj - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Nithesa Selvaraj - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Nithesa Selvaraj - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
9
3
Выигрыш первой подачи
54%
58%
Реализация брейк - пойнтов
47%
62%
Комментарии к матчу