14.07.2025
Смотреть онлайн Aliaksandra Skapets - Monika Jirouskova 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Krakow Women: Aliaksandra Skapets — Monika Jirouskova . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
UTR Pro Krakow Women
Завершен
(6:4, 1:6, 3:6)
1 : 2
14 июля 2025
История последних встреч
Aliaksandra Skapets
Monika Jirouskova
1 победа
0 побед
100%
0%
06.01.2026
Monika Jirouskova
-:-
Aliaksandra Skapets
Комментарии к матчу