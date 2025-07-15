15.07.2025
Смотреть онлайн Тола Гловацка - Магдалена Сверчинская 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Krakow Women: Тола Гловацка — Магдалена Сверчинская . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на корте TCC SPORT RESORT - Court 4.
МСК, Корт: TCC SPORT RESORT - Court 4
UTR Pro Krakow Women
Отказ
(Победитель: Магдалена Сверчинская)
(Победитель: Магдалена Сверчинская)
1 : 1
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тола Гловацка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Магдалена Сверчинская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Тола Гловацка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Тола Гловацка - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Тола Гловацка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Магдалена Сверчинская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Тола Гловацка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Магдалена Сверчинская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Тола Гловацка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Тола Гловацка - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Магдалена Сверчинская - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Магдалена Сверчинская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
4
7
Выигрыш первой подачи
45%
51%
Реализация брейк - пойнтов
62%
31%
Комментарии к матчу