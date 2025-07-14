14.07.2025
Смотреть онлайн Луиза Грда - Элли Блэкфорд 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hillcrest: Луиза Грда — Элли Блэкфорд . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hillcrest
Завершен
(1:6, 1:5)
0 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Элли Блэкфорд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Элли Блэкфорд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Элли Блэкфорд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Элли Блэкфорд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Элли Блэкфорд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Луиза Грда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Элли Блэкфорд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Элли Блэкфорд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Элли Блэкфорд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Элли Блэкфорд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Элли Блэкфорд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Луиза Грда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Элли Блэкфорд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Элли Блэкфорд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
7
2
Выигрыш первой подачи
45%
79%
Реализация брейк - пойнтов
0%
67%
Комментарии к матчу