14.07.2025
Смотреть онлайн Мария Михайлова - Даниэла Дай Чапман 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hillcrest: Мария Михайлова — Даниэла Дай Чапман . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hillcrest
Завершен
(1:6, 3:5)
(1:6, 3:5)
0 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Даниэла Дай Чапман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Даниэла Дай Чапман - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Даниэла Дай Чапман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Даниэла Дай Чапман - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Мария Михайлова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Даниэла Дай Чапман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Даниэла Дай Чапман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Даниэла Дай Чапман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Мария Михайлова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Даниэла Дай Чапман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Мария Михайлова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Даниэла Дай Чапман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Даниэла Дай Чапман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Даниэла Дай Чапман - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Мария Михайлова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Даниэла Дай Чапман - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
54%
72%
Реализация брейк - пойнтов
0%
36%
Комментарии к матчу