14.07.2025
Смотреть онлайн Дэниел Батиста - Жоао Португал 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Castelo Branco: Дэниел Батиста — Жоао Португал . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Castelo Branco
Завершен
(6:4, 4:6, 1:0)
2 : 1
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Жоао Португал - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Жоао Португал - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Дэниел Батиста - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Дэниел Батиста - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Дэниел Батиста - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Жоао Португал - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Жоао Португал - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Дэниел Батиста - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Дэниел Батиста - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Дэниел Батиста - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Жоао Португал - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Жоао Португал - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Жоао Португал - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Дэниел Батиста - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Дэниел Батиста - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Дэниел Батиста - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Жоао Португал - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Дэниел Батиста - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Жоао Португал - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Жоао Португал - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
44%
54%
Реализация брейк - пойнтов
67%
50%
