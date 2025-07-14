14.07.2025
Смотреть онлайн Тьяго Силва - Volodymyr Iakubenko 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Castelo Branco: Тьяго Силва — Volodymyr Iakubenko . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Castelo Branco
Завершен
(4:6, 6:3, 1:0)
2 : 1
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тьяго Силва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Volodymyr Iakubenko - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Volodymyr Iakubenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Volodymyr Iakubenko - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Тьяго Силва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Volodymyr Iakubenko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Тьяго Силва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Volodymyr Iakubenko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Тьяго Силва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Volodymyr Iakubenko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Тьяго Силва - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Volodymyr Iakubenko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Тьяго Силва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Volodymyr Iakubenko - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Тьяго Силва - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Volodymyr Iakubenko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Тьяго Силва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Тьяго Силва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Тьяго Силва - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
9
6
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
85%
79%
Реализация брейк - пойнтов
50%
33%
