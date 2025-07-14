14.07.2025
Смотреть онлайн Gabriele Volpi - Тимоти Карлссон Сегер 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Hillcrest: Gabriele Volpi — Тимоти Карлссон Сегер . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
ITF M15 Hillcrest
Завершен
(5:7, 6:2, 1:0)
2 : 1
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тимоти Карлссон Сегер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Gabriele Volpi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Gabriele Volpi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Gabriele Volpi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Gabriele Volpi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Тимоти Карлссон Сегер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Gabriele Volpi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Тимоти Карлссон Сегер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Тимоти Карлссон Сегер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Тимоти Карлссон Сегер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Тимоти Карлссон Сегер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Gabriele Volpi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Gabriele Volpi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Тимоти Карлссон Сегер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Gabriele Volpi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Gabriele Volpi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Gabriele Volpi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Gabriele Volpi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
5
1
Двойные ошибки
4
5
Выигрыш первой подачи
72%
55%
Реализация брейк - пойнтов
45%
33%
