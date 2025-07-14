14.07.2025
Смотреть онлайн Filippo Alberti - Marc Van Der Merwe 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Hillcrest: Filippo Alberti — Marc Van Der Merwe . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hillcrest
Завершен
(3:6, 3:5)
0 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Filippo Alberti - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Marc Van Der Merwe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Filippo Alberti - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Marc Van Der Merwe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Filippo Alberti - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Marc Van Der Merwe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Filippo Alberti - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Marc Van Der Merwe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Filippo Alberti - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Filippo Alberti - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Marc Van Der Merwe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
61%
60%
Реализация брейк - пойнтов
33%
57%
