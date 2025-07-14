14.07.2025
Смотреть онлайн Billy Suarez - Anirudh Rao 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Hillcrest: Billy Suarez — Anirudh Rao . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hillcrest
Завершен
(6:1, 6:3)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Billy Suarez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Anirudh Rao - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Billy Suarez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Billy Suarez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Billy Suarez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Billy Suarez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Billy Suarez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Billy Suarez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Anirudh Rao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Anirudh Rao - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Billy Suarez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Anirudh Rao - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Billy Suarez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Billy Suarez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Billy Suarez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Billy Suarez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
0
4
Выигрыш первой подачи
76%
56%
Реализация брейк - пойнтов
36%
100%
Комментарии к матчу