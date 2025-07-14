14.07.2025
Смотреть онлайн Лоуренс Батальин - Василиос Карипи 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Hillcrest: Лоуренс Батальин — Василиос Карипи . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hillcrest
Завершен
(5:7, 6:0, 0:1)
1 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лоуренс Батальин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Василиос Карипи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Василиос Карипи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Василиос Карипи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Лоуренс Батальин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Лоуренс Батальин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Василиос Карипи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Лоуренс Батальин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Василиос Карипи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Василиос Карипи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Лоуренс Батальин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Лоуренс Батальин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Лоуренс Батальин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Лоуренс Батальин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Лоуренс Батальин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Лоуренс Батальин - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
54%
54%
Реализация брейк - пойнтов
36%
75%
