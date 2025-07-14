14.07.2025
Смотреть онлайн Чарли Робертсон - Уго Майя 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Castelo Branco: Чарли Робертсон — Уго Майя . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Castelo Branco
Завершен
(7:5, 6:2)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Чарли Робертсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Чарли Робертсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Чарли Робертсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Уго Майя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Уго Майя - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Уго Майя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Чарли Робертсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Уго Майя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Уго Майя - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Чарли Робертсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Чарли Робертсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Чарли Робертсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Чарли Робертсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Чарли Робертсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Чарли Робертсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Чарли Робертсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Уго Майя - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Чарли Робертсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Уго Майя - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Чарли Робертсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
7
3
Выигрыш первой подачи
62%
38%
Реализация брейк - пойнтов
75%
27%
Комментарии к матчу