14.07.2025
Смотреть онлайн Аксель Нефве - Dino Molokova Ferreira 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Castelo Branco: Аксель Нефве — Dino Molokova Ferreira . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Castelo Branco
Завершен
(6:1, 6:4)
(6:1, 6:4)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Аксель Нефве - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Dino Molokova Ferreira - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Аксель Нефве - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Аксель Нефве - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Аксель Нефве - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Аксель Нефве - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Аксель Нефве - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Dino Molokova Ferreira - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Аксель Нефве - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Аксель Нефве - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Аксель Нефве - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Dino Molokova Ferreira - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Аксель Нефве - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Dino Molokova Ferreira - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Аксель Нефве - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Dino Molokova Ferreira - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Аксель Нефве - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
5
1
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
83%
52%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
Комментарии к матчу