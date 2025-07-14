14.07.2025
Смотреть онлайн Антон Чехов - Люк Кениг 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Hillcrest: Антон Чехов — Люк Кениг . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hillcrest
Завершен
(3:6, 4:5)
0 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Люк Кениг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Люк Кениг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Антон Чехов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Люк Кениг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Люк Кениг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Антон Чехов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Люк Кениг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Антон Чехов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Люк Кениг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Антон Чехов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Люк Кениг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Антон Чехов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Люк Кениг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Люк Кениг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Антон Чехов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Люк Кениг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Люк Кениг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Антон Чехов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Люк Кениг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
5
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
58%
73%
Реализация брейк - пойнтов
33%
33%
Комментарии к матчу