14.07.2025
Смотреть онлайн Беатрис Станьо - Koronayashe Rugara 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hillcrest: Беатрис Станьо — Koronayashe Rugara . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hillcrest
Завершен
(6:2, 6:3)
(6:2, 6:3)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Беатрис Станьо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Koronayashe Rugara - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Беатрис Станьо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Беатрис Станьо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Koronayashe Rugara - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Беатрис Станьо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Беатрис Станьо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Беатрис Станьо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Беатрис Станьо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Koronayashe Rugara - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Беатрис Станьо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Беатрис Станьо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Koronayashe Rugara - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Koronayashe Rugara - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Беатрис Станьо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Беатрис Станьо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Беатрис Станьо - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
0
5
Выигрыш первой подачи
62%
59%
Реализация брейк - пойнтов
62%
67%
Комментарии к матчу