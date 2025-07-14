14.07.2025
Смотреть онлайн Эмма Ван Поппел - Анастасия Плющева 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hillcrest: Эмма Ван Поппел — Анастасия Плющева . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hillcrest
Завершен
(6:2, 6:3)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эмма Ван Поппел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Анастасия Плющева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Эмма Ван Поппел - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Анастасия Плющева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Эмма Ван Поппел - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Эмма Ван Поппел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Эмма Ван Поппел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Эмма Ван Поппел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Эмма Ван Поппел - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Анастасия Плющева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Эмма Ван Поппел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Анастасия Плющева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Эмма Ван Поппел - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Эмма Ван Поппел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Эмма Ван Поппел - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Анастасия Плющева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Эмма Ван Поппел - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
71%
62%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
