14.07.2025
Смотреть онлайн Али Хабиб - Арджун Мехротра 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Али Хабиб — Арджун Мехротра . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(7:5, 0:0)
1 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Али Хабиб - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Али Хабиб - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Арджун Мехротра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Арджун Мехротра - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Али Хабиб - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Арджун Мехротра - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Али Хабиб - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Арджун Мехротра - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Али Хабиб - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Арджун Мехротра - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Али Хабиб - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Али Хабиб - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
70%
64%
Реализация брейк - пойнтов
50%
17%
