14.07.2025
Смотреть онлайн Симоне Агостини - Пьер Фэвр 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Урьяж: Симоне Агостини — Пьер Фэвр . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Урьяж
Завершен
(7:6, 6:5)
(7:6, 6:5)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Пьер Фэвр - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Пьер Фэвр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Пьер Фэвр - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Симоне Агостини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Пьер Фэвр - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Симоне Агостини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Симоне Агостини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Симоне Агостини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Пьер Фэвр - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Симоне Агостини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Пьер Фэвр - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Симоне Агостини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Симоне Агостини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Пьер Фэвр - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Пьер Фэвр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Симоне Агостини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Симоне Агостини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Симоне Агостини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Пьер Фэвр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Пьер Фэвр - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Симоне Агостини - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Пьер Фэвр - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Симоне Агостини - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Симоне Агостини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
5
7
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
67%
67%
Реализация брейк - пойнтов
80%
43%
Комментарии к матчу