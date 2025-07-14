Фрибет 15000₽
14.07.2025

Смотреть онлайн Luc Wieland - Maximilian A Erhardt 14.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Kramsach: Luc WielandMaximilian A Erhardt . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

МСК
ITF M25 Kramsach
Luc Wieland
Завершен
(7:6, 6:4)
2 : 0
14 июля 2025
Maximilian A Erhardt
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Luc Wieland - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Maximilian A Erhardt - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Maximilian A Erhardt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Maximilian A Erhardt - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Luc Wieland - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Maximilian A Erhardt - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Luc Wieland - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Luc Wieland - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Luc Wieland - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Maximilian A Erhardt - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Luc Wieland - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Maximilian A Erhardt - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Luc Wieland - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Luc Wieland - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Luc Wieland - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Luc Wieland - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Maximilian A Erhardt - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Luc Wieland - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Maximilian A Erhardt - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Maximilian A Erhardt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Maximilian A Erhardt - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Luc Wieland - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
0
2
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
67%
63%
Реализация брейк - пойнтов
75%
40%
