14.07.2025
Смотреть онлайн Лорин Аерн - Ларс Ареггер 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Kramsach: Лорин Аерн — Ларс Ареггер . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Kramsach
Завершен
(6:4, 6:1)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лорин Аерн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Ларс Ареггер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Ларс Ареггер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Лорин Аерн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Лорин Аерн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Лорин Аерн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Ларс Ареггер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Лорин Аерн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Ларс Ареггер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Лорин Аерн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Лорин Аерн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Ларс Ареггер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Лорин Аерн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Лорин Аерн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Лорин Аерн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Лорин Аерн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Лорин Аерн - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
0
12
Выигрыш первой подачи
56%
52%
Реализация брейк - пойнтов
46%
38%
