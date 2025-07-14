14.07.2025
Смотреть онлайн Matyas Kozlovsky - Джанлука Таннер 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Kramsach: Matyas Kozlovsky — Джанлука Таннер . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Kramsach
Завершен
(0:6, 0:6)
0 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джанлука Таннер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Джанлука Таннер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Джанлука Таннер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Джанлука Таннер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Джанлука Таннер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Джанлука Таннер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Джанлука Таннер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Джанлука Таннер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Джанлука Таннер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Джанлука Таннер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Джанлука Таннер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Джанлука Таннер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
37%
72%
Реализация брейк - пойнтов
0%
67%
