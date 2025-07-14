Фрибет 15000₽
14.07.2025

Смотреть онлайн Simon Muntwyler - Jakub Vrtilka 14.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Kramsach: Simon MuntwylerJakub Vrtilka . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

МСК
ITF M25 Kramsach
Simon Muntwyler
Завершен
(7:5, 6:3)
2 : 0
14 июля 2025
Jakub Vrtilka
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jakub Vrtilka - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Simon Muntwyler - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Jakub Vrtilka - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Jakub Vrtilka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Jakub Vrtilka - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Simon Muntwyler - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Simon Muntwyler - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Jakub Vrtilka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Simon Muntwyler - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Simon Muntwyler - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Simon Muntwyler - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Simon Muntwyler - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Jakub Vrtilka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Simon Muntwyler - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Jakub Vrtilka - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Simon Muntwyler - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Simon Muntwyler - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Simon Muntwyler - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Simon Muntwyler - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Jakub Vrtilka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Simon Muntwyler - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
1
0
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
59%
50%
Реализация брейк - пойнтов
55%
43%
Комментарии к матчу
