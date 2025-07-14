14.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Kramsach: Никола Рисполи — Принот Патрис . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Kramsach
Завершен
(6:0, 6:4)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Никола Рисполи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Никола Рисполи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Никола Рисполи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Никола Рисполи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Никола Рисполи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Никола Рисполи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Принот Патрис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Никола Рисполи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Принот Патрис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Принот Патрис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Никола Рисполи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Никола Рисполи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Принот Патрис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Никола Рисполи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Никола Рисполи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Никола Рисполи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
79%
43%
Реализация брейк - пойнтов
56%
100%
