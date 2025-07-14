14.07.2025
Смотреть онлайн Daniel Lechner - Kostiantyn Mantach 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Kramsach: Daniel Lechner — Kostiantyn Mantach . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Kramsach
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Daniel Lechner - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Daniel Lechner - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Kostiantyn Mantach - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Daniel Lechner - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Kostiantyn Mantach - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Daniel Lechner - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Kostiantyn Mantach - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Daniel Lechner - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Kostiantyn Mantach - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Daniel Lechner - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Daniel Lechner - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Daniel Lechner - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Kostiantyn Mantach - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Daniel Lechner - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Kostiantyn Mantach - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Kostiantyn Mantach - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Daniel Lechner - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Daniel Lechner - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Daniel Lechner - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
73%
56%
Реализация брейк - пойнтов
40%
33%
Комментарии к матчу