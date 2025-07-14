14.07.2025
Смотреть онлайн Каролина Влчкова - Никола Даубнерова 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Olomouc: Каролина Влчкова — Никола Даубнерова . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Olomouc
Завершен
(2:6, 6:2, 4:6)
(2:6, 6:2, 4:6)
1 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Никола Даубнерова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Никола Даубнерова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Никола Даубнерова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Каролина Влчкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Каролина Влчкова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Никола Даубнерова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Никола Даубнерова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Никола Даубнерова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Каролина Влчкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Никола Даубнерова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Каролина Влчкова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Каролина Влчкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Никола Даубнерова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Каролина Влчкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Каролина Влчкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Каролина Влчкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Каролина Влчкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Каролина Влчкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Никола Даубнерова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Никола Даубнерова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Никола Даубнерова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Никола Даубнерова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Каролина Влчкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Каролина Влчкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Никола Даубнерова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Никола Даубнерова - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
13
15
Выигрыш первой подачи
63%
58%
Реализация брейк - пойнтов
75%
100%
Комментарии к матчу