14.07.2025
Смотреть онлайн Viktoria Varga - Эмма Славикова 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Olomouc: Viktoria Varga — Эмма Славикова . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Olomouc
Завершен
(2:6, 0:5)
0 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Viktoria Varga - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Эмма Славикова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Эмма Славикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Viktoria Varga - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Эмма Славикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Эмма Славикова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Эмма Славикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Эмма Славикова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Эмма Славикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Эмма Славикова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Эмма Славикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Эмма Славикова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Эмма Славикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Эмма Славикова - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
29%
70%
Реализация брейк - пойнтов
50%
100%
Комментарии к матчу