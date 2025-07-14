14.07.2025
Смотреть онлайн Zuzana Kudlackova - Магдалена Смекалова 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Olomouc: Zuzana Kudlackova — Магдалена Смекалова . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Olomouc
Завершен
(6:4, 5:4)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Zuzana Kudlackova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Zuzana Kudlackova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Магдалена Смекалова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Zuzana Kudlackova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Zuzana Kudlackova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Магдалена Смекалова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Zuzana Kudlackova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Магдалена Смекалова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Магдалена Смекалова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Zuzana Kudlackova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Магдалена Смекалова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Zuzana Kudlackova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Zuzana Kudlackova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Zuzana Kudlackova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Магдалена Смекалова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Zuzana Kudlackova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Zuzana Kudlackova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Магдалена Смекалова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Магдалена Смекалова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Zuzana Kudlackova - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
6
10
Выигрыш первой подачи
65%
59%
Реализация брейк - пойнтов
45%
100%
