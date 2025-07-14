14.07.2025
Смотреть онлайн Лаура Сватикова - Изабела Heinzova 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Olomouc: Лаура Сватикова — Изабела Heinzova . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Olomouc
Завершен
(6:0, 6:1)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лаура Сватикова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Лаура Сватикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Лаура Сватикова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Лаура Сватикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Лаура Сватикова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Лаура Сватикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Лаура Сватикова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Лаура Сватикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Лаура Сватикова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Лаура Сватикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Изабела Heinzova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Лаура Сватикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Лаура Сватикова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
8
Выигрыш первой подачи
72%
41%
Реализация брейк - пойнтов
67%
20%
Комментарии к матчу